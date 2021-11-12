Семак сообщил о болезни Клаудиньо
Фото инстаграм Клаудиньо
Полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо временно не участвует в тренировках своей команды.
"Он немного приболел и не занимается. Все остальные игроки работают со вчерашнего дня в нашем обычном режиме", - сказал главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Напомним, что ближайший матч "Зенит" проведёт 19 ноября против "Нижнего Новгорода", однако Клаудиньо его пропустит из-за дисквалификации.
В текущем сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 13 играх.
Не пропустите: Клаудиньо избежал дополнительной дисквалификации и сыграет против ЦСКА. | http://soccernews.ru
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