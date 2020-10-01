Семак сожалеет об уходе Кокорина в "Спартак"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о необходимости усиления состава команды, чтобы сохранять лидерство в РПЛ и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

"К сожалению, не получилось взять в команду Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лиге Чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь", - сказал Семак.

"Зенит" пока купил только Деяна Ловрена. СМИ пишут, что клуб ищет ещё одного центрального защитника и атакующего хавбека.

В РПЛ "сине-бело-голубые" по итогам 9 туров делят лидерство с московским "Спартаком".

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