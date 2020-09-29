Семак стал 11-м тренером "Зенита", проведшим 100 матчей во главе команды

Матч "Зенита" против "Уфы" (6:0) стал для Сергея Семака сотым на посту главного тренера "сине-бело-голубых".

Под его руководством питерский клуб одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение.

Отмечается, что Семак стал 11-м тренером, проведшим 100 матчей во главе команды.

1. Юрий Морозов - 323 игры (121 победа, 92 ничьи, 110 поражений, голы 420-388).

2. Павел Садырин - 262 (125,56,81, 378-271).

3. Лучано Спаллетти - 184 (105,47,32, 325-176).

4. Герман Зонин - 162 (47,63,52, 177-192).

5. Властимил Петржела - 145 (73,41,31, 245-151).

6. Дик Адвокат - 139 (68,42,29, 234-143).

7. Константин Лемешев - 127 (55,32,40, 193-190).

8. Евгений Елисеев - 126 (44,36,46, 169-159).

9. Вячеслав Мельников - 117 (53,29,35, 185-135).

10. Андре Виллаш-Боаш - 101 (62,20,19, 195-88).

11. Сергей Семак - 100 (64,15,21, 194-93).

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