Семак стал 11-м тренером "Зенита", проведшим 100 матчей во главе команды
Матч "Зенита" против "Уфы" (6:0) стал для Сергея Семака сотым на посту главного тренера "сине-бело-голубых".
Под его руководством питерский клуб одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение.
Отмечается, что Семак стал 11-м тренером, проведшим 100 матчей во главе команды.
1. Юрий Морозов - 323 игры (121 победа, 92 ничьи, 110 поражений, голы 420-388).
2. Павел Садырин - 262 (125,56,81, 378-271).
3. Лучано Спаллетти - 184 (105,47,32, 325-176).
4. Герман Зонин - 162 (47,63,52, 177-192).
5. Властимил Петржела - 145 (73,41,31, 245-151).
6. Дик Адвокат - 139 (68,42,29, 234-143).
7. Константин Лемешев - 127 (55,32,40, 193-190).
8. Евгений Елисеев - 126 (44,36,46, 169-159).
9. Вячеслав Мельников - 117 (53,29,35, 185-135).
10. Андре Виллаш-Боаш - 101 (62,20,19, 195-88).
11. Сергей Семак - 100 (64,15,21, 194-93).
Читайте также: Сергей Семак - рекордсмен "Зенита" по победам в пять и более мячей. | http://soccernews.ru
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|22
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|8
|Спартак Москва
|22
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|23
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|10
|Уфа
|22
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|Урал
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|25
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|Тамбов
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