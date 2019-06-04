Семак стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт клуба.
43-летний специалист стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры" по итогам 2019 года.
Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в прошлом году и с первой попытки привёл команду к чемпионству.
Во время футбольной карьеры Семак выступал за "сине-бело-голубых" с 2010 по 2013 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20