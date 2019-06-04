Семак стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт клуба.

43-летний специалист стал лауреатом премии "Топ-50" в номинации "Медиа-лидеры" по итогам 2019 года.

Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в прошлом году и с первой попытки привёл команду к чемпионству.

Во время футбольной карьеры Семак выступал за "сине-бело-голубых" с 2010 по 2013 год.

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