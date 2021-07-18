Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"
Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал самым титулованным наставником в истории петербургского клуба, сообщает zenit-history.ru.
В матче за Суперкубок России "Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0 и этот трофей стал для Семака шестым в качестве тренера клуба. Ранее он привел "Зенит" к трем титулам чемпиона России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.
По числу трофеев Семак обошел бывших наставников "Зенита" Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша, которые завоевали по 5 трофеев с "сине-бело-голубыми".
Не пропустите: "Зенит" показал видео из раздевалки после победы в Суперкубке России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Локателли отказал двум топ-клубам ради "Ювентуса"
-
"Интер" намерен усилиться хавбеком сборной Уругвая
-
Бонуччи и Кьеллини потроллили английских фанатов после финала Евро-2020 (фото)
-
"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"
-
"Краснодар" может установить трансферный рекорд
-
1
Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"
-
2
"День принятия решения". Роналду опубликовал загадочный пост
-
"Сочи" может усилиться лучшим бомбардиром "Оренбурга"
-
1
Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал"
-
1
Буффон оценил шансы Доннаруммы получить "Золотой мяч"
-
Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о своем решении завершить карьеру
-
Карпин трогательно встретился с дочерью после длительной разлуки (видео)
-
"Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша
-
1
"Манчестер Сити" договорился с Кейном
-
"Реал" вновь теряет Йовича
-
"Краснодар" согласовал трансфер форварда из Бундеслиги
-
Рангнику предложили возглавить сборную России. Тренер ответил
-
Зарема рассказала, как Федун оскорбил Бердыева
-
Умтити может вернуться в родной клуб
-
Воспитанник "Реала" сделал предложение своей девушке на стадионе "Атлетико" (видео)