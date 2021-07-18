Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал самым титулованным наставником в истории петербургского клуба, сообщает zenit-history.ru.

В матче за Суперкубок России "Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0 и этот трофей стал для Семака шестым в качестве тренера клуба. Ранее он привел "Зенит" к трем титулам чемпиона России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.

По числу трофеев Семак обошел бывших наставников "Зенита" Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша, которые завоевали по 5 трофеев с "сине-бело-голубыми".

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