Семак станцевал вальс с женой

Фото инстаграм Анны Семак

В сети появилась видеозапись с вальсом в исполнении главного тренера "Зенита" Сергея Семака и его супруги Анны.

Ролик в сторис своего инстаграма выложила жена наставника "сине-бело-голубых", подписав его: "Съёмки скрытой камерой. Примерка нового платья вдохновила на вальс".

У пары Семаков пятеро общих детей. Также они воспитывают дочь Анны от первого брака и приёмную дочь. Кроме того, у Сергея есть сын от первого брака.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 26 туров с 55 очками в активе.

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