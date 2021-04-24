Семак станцевал вальс с женой

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак станцевал вальс с женой

Фото инстаграм Анны Семак

В сети появилась видеозапись с вальсом в исполнении главного тренера "Зенита" Сергея Семака и его супруги Анны.

Ролик в сторис своего инстаграма выложила жена наставника "сине-бело-голубых", подписав его: "Съёмки скрытой камерой. Примерка нового платья вдохновила на вальс".

У пары Семаков пятеро общих детей. Также они воспитывают дочь Анны от первого брака и приёмную дочь. Кроме того, у Сергея есть сын от первого брака.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 26 туров с 55 очками в активе.

Не пропустите: "Зенит" готов купить французского форварда за 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов