Семак сыграет повторную свадьбу со своей супругой Анной

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Семак сыграет повторную свадьбу со своей супругой Анной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак женится на своей супруге Анне во второй раз.

Ранее пара развелась, однако потом приняла решения снова сыграть свадьбу. У Сергей и Анны семеро детей.

Празднование торжества пройдет завтра, 8 октября, в Италии на озере Комо.

"Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 26 баллов.

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