Семак сыграет повторную свадьбу со своей супругой Анной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак женится на своей супруге Анне во второй раз.
Ранее пара развелась, однако потом приняла решения снова сыграть свадьбу. У Сергей и Анны семеро детей.
Празднование торжества пройдет завтра, 8 октября, в Италии на озере Комо.
"Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 26 баллов.
Не пропустите: Семак рассказал о травме Мамманы| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, когда Тедеско подпишет контракт со "Спартаком"
-
Стало известно, кто будет помощником Тедеско в "Спартаке"
-
СМИ: Спаллетти готов возглавить "Милан"
-
"Ювентус" вновь на вершине Серии "А", а у "Интера" есть большая проблема: разбираем центральный матч 7 тура Серии "А"
-
Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"
Лента новостей
-
Семак сыграет повторную свадьбу со своей супругой Анной
-
Луческу ведет переговоры с "Динамо"
-
2
Комбаров: "Медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум"
-
Сантос заявил, что ЦСКА нужно работать над реализацией опасных моментов
-
1
Стало известно, когда Тедеско подпишет контракт со "Спартаком"
-
Мамаев рассказал, что думает о "Краснодаре"
-
1
Червиченко рассказал, кто, по его мнению, мог бы возглавить "Спартак"
-
Рэшфорд: "Фанаты "Манчестер Юнайтед" заслуживают лучшего"
-
Стало известно, кто будет помощником Тедеско в "Спартаке"
-
СМИ: Спаллетти готов возглавить "Милан"
-
2
"Ювентус" вновь на вершине Серии "А", а у "Интера" есть большая проблема: разбираем центральный матч 7 тура Серии "А"
-
2
Мамаев рассказал, как изменились его ценности после освобождения из колонии
-
Комбаров поделился мнением о работе Кононова в "Спартаке"
-
Лэмпард назвал лучшего игрока "Челси" на данный момент
-
Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"
-
Мануэл Фернандеш назвал любимое блюдо в России
-
Слуцкий в инстаграме отреагировал на слова Тошича
-
На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании
-
Игрок "Краснодара" Фернандеш сказал, что не стоит списывать "Спартак" со счетов
-
Роналду: "Здорово вновь оказаться на вершине турнирной таблицы!"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8