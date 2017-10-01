Семак: "Сыграли нормально, но не справились с Витиньо"

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Семак: "Сыграли нормально, но не справились с Витиньо"Главный тренер "Уфы" Сергей Семак дал комментарий по матчу своей команды против московского ЦСКА.

"Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором тайме больше позволяли сопернику. Низко сели. Не справились с индивидуальными действиями Витиньо, которому позволяли бить. В целом сыграли нормально и заслужили очко, которое сегодня получили", - цитирует наставника "горожан" чемпионат.com.

Напомним, матч между ЦСКА и "Уфой" завершился без забитых голов. | soccernews.ru

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