Семак: "У Кокорина есть предложения из-за рубежа"

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Семак: "У Кокорина есть предложения из-за рубежа"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о будущем нападающего команды Александре Кокорине. Об этом сообщает Sport24.ru.

Напомним, 17 сентября Кокорин вышел на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению. "Зенит" планировал дозаявить футболиста, однако РФС запретил петербургскому клубу регистрировать 28-летнего форварда. Кокорин сможет быть зарегистрирован лишь в зимнее трансферное окно. 

"Мы сейчас тестируем Кокорина. Он начнет работать индивидуально. Когда он сможет играть в общей группе, тогда будет тренироваться со всеми. Мы не знали, что возможен отказ по регистрации. Поэтому у меня и была такая негативная реакция.

У Кокорина есть предложения из-за рубежа, был вариант, чтобы он получал игровую практику за границей до зимы. Но выезжать он не может.

На Кокорина рассчитываю. Конечно, жалко и обидно, когда человек теряет почти два года. Я уже сто раз говорил, скажу еще раз. Его никто не защищает и не оправдывает, но что касается отбытия наказания, то он с чистой совестью все искупил", - сказал Семак.

В матче 10-го тура РПЛ "Зенит" в домашнем матче разгромил казанский "Рубин" со счетом 5:0. Подопечные Семака возглавляют турнирную таблице чемпионата России.

А еще: СМИ: Кокорин мог продолжить карьеру во Франции| http://soccernews.ru
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