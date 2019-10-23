Семак: "У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" (1:2). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"В первом тайме мы действовали дисциплинированно. Голевых моментов у "Лейпцига" почти не было. Во втором тайме пропустили, к сожалению, в самом начале - и пошла больше сумбурная игра, много было брака и неоправданно длинных передач. Мы не могли использовать пространство за спинами обороны "Лейпцига". Будь мы поудачливее, могли бы их реализовать. У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа соперника", - сказал Семак.

Таким образом, "Лейпциг" лидирует в группе G, набрав 6 очков, у "Зенита" 4 балла и 2 позиция.

5 ноября команды сыграют в Петербурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 20:55.

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