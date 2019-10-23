Семак: "У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" (1:2). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"В первом тайме мы действовали дисциплинированно. Голевых моментов у "Лейпцига" почти не было. Во втором тайме пропустили, к сожалению, в самом начале - и пошла больше сумбурная игра, много было брака и неоправданно длинных передач. Мы не могли использовать пространство за спинами обороны "Лейпцига". Будь мы поудачливее, могли бы их реализовать. У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа соперника", - сказал Семак.
Таким образом, "Лейпциг" лидирует в группе G, набрав 6 очков, у "Зенита" 4 балла и 2 позиция.
5 ноября команды сыграют в Петербурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 20:55.
Не пропустите: "Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" разгромил "Генк", а "Наполи" обыграл "Зальцбург"
-
3
"Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ
-
Мертенс повторил достижение Марадоны
-
Промес прокомментировал поражение "Аякса" в матче с "Челси"
-
Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Зенитом"
-
Оздоев поделился впечатлениями от матча ЛЧ с "РБ Лейпциг"
-
1
Семак: "У "Лейпцига" были более острые моменты на контратаках. Заслуженная победа"
-
Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд
-
Экс-игрок "Зенита" Спивак рассказал, почему команда не выиграла "РБ Лейпциг"
-
Месси в 5 матчах этого сезона набрал 6 очков по системе "гол+пас"
-
1
Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"
-
3
"Челси" минимально обыграл "Аякс" в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
2
"РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" в Лиге Чемпионов
-
Берарди продлил контракт с "Сассуоло" до 2024 года
-
10
Президент "Наполи" хочет подписать Ибрагимовича
-
"Балтика" не проигрывает 15 матчей в ФНЛ
-
"Бавария" сообщила, что Эрнандесу нужна операция
-
"Бавария" нацелилась на голкипера "Шальке" Нюбеля
-
Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года
-
Ислам Слимани может быть выкуплен "Монако" у "Лестера" за 9,03 млн евро
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0