Семак удалил пост с критикой решения РФС по Кокорину
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак убрал свой гневный пост в адрес Российского футбольного союза.
Тренер "сине-бело-голубых" был крайне недоволен решением комитета РФС по статусу игроков отказать клубу в регистрации нападающего Александра Кокорина на осенне-зимнюю часть сезона.
Свои претензии Семак высказал в инстаграме, однако позднее удалил публикацию. Вместо этого он написал следующее: "Прошу прощения за удалённый пост, информация требует более тщательного изучения и проверки. На данный момент Саша остался вне регистрации на сезон, пытаюсь понять по какой причине".
Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отказ РФС регистрировать Кокорина. | http://soccernews.ru
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