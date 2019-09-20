Семак удалил пост с критикой решения РФС по Кокорину

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак убрал свой гневный пост в адрес Российского футбольного союза.

Тренер "сине-бело-голубых" был крайне недоволен решением комитета РФС по статусу игроков отказать клубу в регистрации нападающего Александра Кокорина на осенне-зимнюю часть сезона.

Свои претензии Семак высказал в инстаграме, однако позднее удалил публикацию. Вместо этого он написал следующее: "Прошу прощения за удалённый пост, информация требует более тщательного изучения и проверки. На данный момент Саша остался вне регистрации на сезон, пытаюсь понять по какой причине".

Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

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