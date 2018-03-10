Семак: "Уфа" устроила себе нервную концовку"

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Семак: "Уфа" устроила себе нервную концовку"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Начали здорово, 25 минут играли хорошо. Потом стало много борьбы, мы начали проигрывать единоборства, сели к воротам, стало много длинных передач. У "Анжи" во втором тайме вышли высокие форварды, с ними было непросто бороться. Пропустили с необязательных навесов. Будем с этим разбираться. Устроили себе нервную концовку. Но хорошо, что вовремя собрались, смогли забить второй и третий мяч" - сказал Семак.

Не пропустите видеообзор матча "Уфа" - "Анжи". | http://soccernews.ru

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