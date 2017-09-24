Семак: "Уфа" заработала три очень важных очка"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался после матча 11-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Играли сегодня неплохо, особенно в первом тайме. Моменты были, хотя и не стопроцентные, во второй половине игры сложнее пришлось. Повезло откровенно, когда соперник попал в штангу, в остальном ребята показали всё, что могли на данный момент. В концовке пришлось сложно из-за двух замен наших защитников, испытывали серьёзное давление. Заработали три очень важных очка, будем готовиться к следующему матчу, победу ребята сегодня заслужили" - сказал Семак.

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