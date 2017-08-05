Семак: "Уфе" вернулось то, что не смогли реализовать в предыдущих матчах"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился эмоциями после победы своей команды над "Ахматом" в матче четвёртого тура чемпионата России.

"Мы хорошо играли сегодня. В первом тайме действовали осторожно, боялись ошибиться. Потом пропустили нетипичный гол, не разобрались в ситуации. Во втором тайме заслуженно забили три гола. Нам вернулось то, что не смогли реализовать в предыдущих матчах. Рад за ребят, спасибо им за игру, а болельщикам - за поддержку" - сказал Семак.

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