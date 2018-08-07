Семак указал на необходимость усиления состава "Зенита"

1 Теги сергей семакзенит санкт-петербург

Семак указал на необходимость усиления состава "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак указал на необходимость усиления состава команды.

"Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление. Свои мысли по этому поводу я донёс руководству" - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что "Зенит" пока не купил ни одного игрока текущим летом.

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Комментарии
Троглодит

Прошлым летом вы потратили 80 миллионов евро, но не смогли попасть даже в тройку. Для начала надо бы добиться результата с этими игроками, понять предел их возможностей, а потом уже просить денег. Хотя, конечно, это логика нормального человека, а не питерских бандитов, дорвавшихся до власти.

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