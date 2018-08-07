Семак указал на необходимость усиления состава "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак указал на необходимость усиления состава команды.

"Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление. Свои мысли по этому поводу я донёс руководству" - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что "Зенит" пока не купил ни одного игрока текущим летом.

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