Семак установил клубный рекорд "Зенита"

Фото твиттер "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак переписал историю питерского клуба.

45-летний специалист одержал 70 побед у руля "сине-бело-голубых" за 104 матча. Это лучший результат среди всех тренеров, возглавлявших команду.

Семак побил рекорд итальянца Лучано Спаллетти, который выиграл в 70-й раз в 115-й встрече.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд стала чемпионом России.

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