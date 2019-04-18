Семак рассказал о своём отношении к введению системы VAR в РПЛ
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поддерживает идею внедрить систему видеопомощи арбитрам в российской Премьер-лиге.
"Уже давно надо вводить VAR в РПЛ. Система необходима, это правильное решение. Если есть возможность разобраться в ситуации, это плюс, в том числе для судей", - сказал Семак.
Стоит отметить, что система VAR уже используется в полуфинальных матчах Кубка России. Также её применят в стыковых играх за право остаться в РПЛ.
Не пропустите: Фернандиньо: "##### VAR!". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гулиеву по-прежнему грозит уголовная ответственность
-
"Реал" сомневается в целесообразности трансфера Погба: названа причина
-
Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"
-
Кононов и игроки "Спартака" красиво поздравили клуб с 97-летием
-
Месси и Коутиньо поборются за приз автору лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Сборная Шотландии лишилась главного тренера
-
УЕФА утвердил даты проведения полуфинальных матчей Лиги Чемпионов
-
Переговоры "Реала" по трансферу Азара находятся в завершающей стадии
-
Моуринью высказался об игре Месси в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
Отец Черышева не исключает возвращения Дениса в "Реал"
-
Гулиеву по-прежнему грозит уголовная ответственность
-
"Ювентус" теряет Дибалу
-
"Ливерпуль" представил домашнюю форму на следующий сезон
-
Гулиев - об избиении американца: "Вспыльчивость и сдержанность - мои проблемы, мне очень стыдно"
-
1
"Реал" сомневается в целесообразности трансфера Погба: названа причина
-
Семак рассказал о своём отношении к введению системы VAR в РПЛ
-
Умтити рискует пропустить остаток сезона
-
Жиру недоволен своим положением в "Челси"
-
"Аякс" готовит новый долгосрочный контракт для главного тренера
-
3
Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"
-
Кононов и игроки "Спартака" красиво поздравили клуб с 97-летием
-
1
Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта
-
1
Жена Кокорина: "Мы никто в этой системе! Всё идёт к тому, что ребятам дадут реальный срок"
-
Тухель прокомментировал поражение от "Нанта"
-
Клопп: "Никому по-настоящему не удалось остановить Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13