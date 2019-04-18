Семак рассказал о своём отношении к введению системы VAR в РПЛ

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Семак рассказал о своём отношении к введению системы VAR в РПЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поддерживает идею внедрить систему видеопомощи арбитрам в российской Премьер-лиге.

"Уже давно надо вводить VAR в РПЛ. Система необходима, это правильное решение. Если есть возможность разобраться в ситуации, это плюс, в том числе для судей", - сказал Семак.

Стоит отметить, что система VAR уже используется в полуфинальных матчах Кубка России. Также её применят в стыковых играх за право остаться в РПЛ.

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