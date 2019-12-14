Семак в Африке поиграл в футбол с детьми

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак отправился со своей супругой Анной в Африку.

В ходе поездки тренер "сине-бело-голубых" не забывает о футболе. С местными детьми он поиграл мячом.

Соответствующее видео жена Семака опубликовала в сторис своего инстаграма.

Напомним, что "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ, а из Лиги Чемпионов команда вылетела по итогам группового этапа.

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