Семак в инстаграме поддержал Газизова, который высказался против "игры детьми"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу слов президента "Уфы" Шамиля Газизова, который заявил, что он против того, чтобы выставлять на матчи юных игроков в случае заражения основного состава.
Семак в инстаграме опубликовал скриншот интервью Газизова и поставил эмодзи "аплодисменты".
Семак поддержал Газизова в Instagram pic.twitter.com/oRjuGRh3rL— Великий Твитсби (@greattvetor) June 25, 2020
Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22