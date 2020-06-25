Семак в инстаграме поддержал Газизова, который высказался против "игры детьми"

Теги сергей семакзенит санкт-петербургшамиль газизов

Семак в инстаграме поддержал Газизова, который высказался против "игры детьми"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу слов президента "Уфы" Шамиля Газизова, который заявил, что он против того, чтобы выставлять на матчи юных игроков в случае заражения основного состава.

Семак в инстаграме опубликовал скриншот интервью Газизова и поставил эмодзи "аплодисменты".

Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.

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