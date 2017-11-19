Семак: "В нашем исполнении была хорошая игра, имели подавляющее преимущество по моментам"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче 17-го тура РФПЛ над екатеринбургским "Уралом".

"Хорошая игра была в нашем исполнении. Активно начали, создали достаточное количество моментов, и надо было забивать больше, особенно в первом тайме, моменты были очень хорошие. Обидно было бы закончить такой матч с минимальным преимуществом или вообще упустить победу. Преимущество было серьезное, по моментам - подавляющее. Ребята сегодня - молодцы. Абсолютно заслуженно победили", - цитирует 41-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, "Уфа" выиграла у "Урала" со счетом 2:0. | soccernews.ru