Семак: "В первом тайме "Уфа" играла откровенно плохо"

Теги сергей семакуфаанжи

Семак: "В первом тайме "Уфа" играла откровенно плохо"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Анжи" в матче восьмого тура чемпионата России.

"Матч был тяжёлым, других не бывает. В первом тайме "Уфа" играла откровенно плохо. В атаке не получалось, допускали грубые ошибки в обороне. Сложно исправлять их, когда проигрываешь, тем более на газоне такого качества. При таком поле проще разрушать. В конце удалось создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно" - сказал Семак.

Не пропустите видеообзор матча "Анжи" – "Уфа". | http://soccernews.ru

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