Семак в случае ухода из "Зенита" может возглавить "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар"

Несколько клубов РПЛ заинтересованы в услугах главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака, который может покинуть пост из-за конфликта с руководством клуба.

По информации журналиста Вячеслава Короткина, 44-летнего наставника могут пригласить "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар". Также на него претендует неназванный клуб из страны постсоветского пространства.

В "Спартаке" Семак может воссоединиться с генеральным директором Шамилем Газизовым, с которым он знаком по работе в "Уфе". Кроме того, "красно-белые" вскоре подпишут одного из его любимчиков Александра Кокорина.

Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" интересовались нынешним тренером "Зенита" ещё в эпоху Ильи Геркуса. А "Краснодар" может расстаться с Мурадом Мусаевым в случае провального старта сезона и вряд ли удержится от подписания столько опытного рулевого, как Семак.

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