Семак в случае ухода из "Зенита" может возглавить "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар"

Теги зенит санкт-петербургсергей семакспартак москвалокомотив москвакраснодар

Семак в случае ухода из "Зенита" может возглавить "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар"

Несколько клубов РПЛ заинтересованы в услугах главного тренера питерского "Зенита" Сергея Семака, который может покинуть пост из-за конфликта с руководством клуба.

По информации журналиста Вячеслава Короткина, 44-летнего наставника могут пригласить "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар". Также на него претендует неназванный клуб из страны постсоветского пространства.

В "Спартаке" Семак может воссоединиться с генеральным директором Шамилем Газизовым, с которым он знаком по работе в "Уфе". Кроме того, "красно-белые" вскоре подпишут одного из его любимчиков Александра Кокорина.

Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" интересовались нынешним тренером "Зенита" ещё в эпоху Ильи Геркуса. А "Краснодар" может расстаться с Мурадом Мусаевым в случае провального старта сезона и вряд ли удержится от подписания столько опытного рулевого, как Семак.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на турецкого защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов