Семак впервые высказался о переходе Сергеева в "Зенит"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева.

"Сине-бело-голубые" купили 26-летнего футболиста у "Крыльев Советов" за 2,15 миллиона евро.

"Конечно. Иван довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками.

Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим. Всё в его руках - посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе", - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Напомним, что Сергеев заключил с "Зенитом" контракт до лета 2025 года.

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