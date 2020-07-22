Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак встретится с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером по поводу возвращения в команду форварда Александра Кокорина.

Кокорин выступал за "Зенит" с 2016 по 2018 год и провел за клуб 92 матча, забив 34 матча и сделав 12 ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На данный момент футболист выступает в аренде за "Сочи".

Действующее соглашение Кокорина с сине-бело-голубыми истекает после завершения сезона-2019/20.

Не пропустите: Семак подвел итоги матча 1/2 Кубка России "Зенита" со "Спартаком"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Влашича

Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Влашича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов