Семак встретится с Миллером о возвращении Кокорина в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак встретится с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером по поводу возвращения в команду форварда Александра Кокорина.

Кокорин выступал за "Зенит" с 2016 по 2018 год и провел за клуб 92 матча, забив 34 матча и сделав 12 ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На данный момент футболист выступает в аренде за "Сочи".

Действующее соглашение Кокорина с сине-бело-голубыми истекает после завершения сезона-2019/20.

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