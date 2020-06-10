Семак выразил свое отношение к возможному возвращению Кокорина в "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу возможного возвращения 29-летнего игрока Александра Кокорина, который играет в аренде в "Сочи".
Летом у игрока истекает срок соглашения с "сине-бело-голубыми".
"Моя позиция давно известна, она не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время", - цитирует Семака "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что интерес к Кокорину проявляют итальянские клубы, однако сам он признавался, что его приоритет - "Зенит".
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