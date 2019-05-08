Семак выразил желание видеть Кокорина в команде

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферной политике клуба и о будущем нападающего Александра Кокорина в команде. Об этом сообщает Sport24.

"Работы очень и очень много. Чтобы играть лучше и разбираться с теми вопросами, которые есть. В селекции будем отталкиваться от того, чтобы команда была сильной и побеждала. Мы команда, которая создает больше всех, забивает больше всех, побеждает больше всех. Так и надо продолжать. Будем работать.

Кокорина хотел бы видеть в команде. Свою позицию по нему я уже говорил. По другим позициям: то, что появляется в прессе, не имеет ничего общего с реальностью. На следующей неделе будем разговаривать", - сказал Семак.

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 12 мая в Петербурге. Начало - в 19:00 (мск).

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