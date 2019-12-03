Семак вышел на десятое место по числу побед в качестве тренера "Зенита"

Победа над "Спартаком" (1:0) в матче 18-го тура РПЛ стала 45-й для Сергея Семака на посту наставника "Зенита".

Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", это десятый результат в истории питерского клуба.

1. Павел Садырин - 125 побед в 262 играх;

2. Юрий Морозов - 121 победа в 323 играх;

3. Лучано Спаллетти - 105 побед в 184 играх;

4. Властимил Петржела - 73 победы в 145 играх;

5. Дик Адвокат - 68 побед в 139 играх;

6. Андре Виллаш-Боаш - 62 победы в 101 игре;

7. Константин Лемешев - 55 побед в 127 играх;

8. Вячеслав Мельников - 53 победы в 117 играх;

9. Герман Зонин - 47 побед в 162 играх;

10. Сергей Семак - 45 побед в 74 играх.

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