Семак вышел на десятое место по числу побед в качестве тренера "Зенита"
Победа над "Спартаком" (1:0) в матче 18-го тура РПЛ стала 45-й для Сергея Семака на посту наставника "Зенита".
Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", это десятый результат в истории питерского клуба.
1. Павел Садырин - 125 побед в 262 играх;
2. Юрий Морозов - 121 победа в 323 играх;
3. Лучано Спаллетти - 105 побед в 184 играх;
4. Властимил Петржела - 73 победы в 145 играх;
5. Дик Адвокат - 68 побед в 139 играх;
6. Андре Виллаш-Боаш - 62 победы в 101 игре;
7. Константин Лемешев - 55 побед в 127 играх;
8. Вячеслав Мельников - 53 победы в 117 играх;
9. Герман Зонин - 47 побед в 162 играх;
10. Сергей Семак - 45 побед в 74 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14