Семак высказался о большом представительстве "Зенита" в сборной России
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о расширенной заявке сборной России на ноябрьские игры отбора к ЧМ-2022.
Из стана сине-бело-голубых в состав сборной были включены Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.
– После матча со "Спартаком" был опубликован расширенный состав сборной России, в него вошли семеро зенитовцев. Удивил ли он вас? Как главный тренер "Зенита", вы бы хотели, чтобы все игроки поехали в сборную или, наоборот, как можно меньше футболистов?
– Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят.
Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру.
Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые, – сказал российский тренер.
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