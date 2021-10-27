Семак высказался о большом представительстве "Зенита" в сборной России

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о расширенной заявке сборной России на ноябрьские игры отбора к ЧМ-2022.

Из стана сине-бело-голубых в состав сборной были включены Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

– После матча со "Спартаком" был опубликован расширенный состав сборной России, в него вошли семеро зенитовцев. Удивил ли он вас? Как главный тренер "Зенита", вы бы хотели, чтобы все игроки поехали в сборную или, наоборот, как можно меньше футболистов?

– Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят.

Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру.

Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые, – сказал российский тренер.

Также не пропустите: У Сульшера есть несколько матчей для исправления положения. | http://soccernews.ru