Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургсергей семакалександр кокорин

Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что он по-прежнему рассчитывает на нападающего Александра Кокорина.

"Моя позиция остается прежней. Я очень жду возвращения Саши. И очень хотел бы, чтобы это случилось как можно скорее, хоть у него и нет контракта и только ему принимать решения. Я уже не первый год жду его появления. Были травмы, другие обстоятельства. Это один из лучших игроков в России. Каждый человек ошибается. А его наказание несоизмеримо с содеянным", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что в данный момент 28-летний Кокорин содержится под стражей в колонии общего режима в белгородской области. Футболист отбывает наказание за избиение нескольких человек в прошлом году. 

Несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство форварда по условно-досрочному освобождению. 17 сентября он должен выйти из тюрьмы. В данный момент Кокорин является свободным агентом, так как летом его контракт с "Зенитом" истек.

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