Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"

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Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что он по-прежнему хочет видеть в команде нападающего Александра Кокорина, который в данный момент выступает за "Сочи" на правах аренды.

"Между руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Надеюсь, руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в "Зените". Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда за руководством и за самим Сашей", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Напомним, что осенью 2018 года Кокорин и его друзья избили трех человек в Москве. За это они около года находились в тюрьме. После выхода на свободу форвард был отдан в аренду в "Сочи".

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