Семак высказался о Дзюбе в сборной России
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о футболе, который показывает нападающий Артем Дзюба, оформивший хет-трик в игре 15-го тура РПЛ с "Нижним Новгородом" (5:1).
– Дзюба оформил хет-трик. Мог бы он помочь сборной с Хорватией?
– Это вопрос не ко мне. Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. Желаю ему удачи и терпения, будем болеть.
Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на ЧМ, – сказал Семак.
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