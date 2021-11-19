Семак высказался о Дзюбе в сборной России

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о футболе, который показывает нападающий Артем Дзюба, оформивший хет-трик в игре 15-го тура РПЛ с "Нижним Новгородом" (5:1).

– Дзюба оформил хет-трик. Мог бы он помочь сборной с Хорватией?

– Это вопрос не ко мне. Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. Желаю ему удачи и терпения, будем болеть.

Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на ЧМ, – сказал Семак.

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