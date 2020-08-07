Семак высказался о капитанстве Дзюбы

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Семак высказался о капитанстве Дзюбы

Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о назначении Артема Дзюбы капитаном команды в игре против "Локомотива" (2:1).

"Капитанство Дзюбы - моё решение. По сезону посмотрим. Передал повязку Оздоеву, так как он уже давно в команде. Можно было и Кержакову, однако он стоял далеко. Для нас это не самый важный вопрос.

Дзюба покинул поле, так как получил микроповреждение. Он не мог провести всю игру. Ротировали футболистов, чтобы они лучше подготовились к сезону", - заявил Семак.

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