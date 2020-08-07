Семак высказался о капитанстве Дзюбы
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о назначении Артема Дзюбы капитаном команды в игре против "Локомотива" (2:1).
"Капитанство Дзюбы - моё решение. По сезону посмотрим. Передал повязку Оздоеву, так как он уже давно в команде. Можно было и Кержакову, однако он стоял далеко. Для нас это не самый важный вопрос.
Дзюба покинул поле, так как получил микроповреждение. Он не мог провести всю игру. Ротировали футболистов, чтобы они лучше подготовились к сезону", - заявил Семак.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
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|Ростов
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Сочи
|23
|27
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|Уфа
|22
|27
|11
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|22
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|Тамбов
|22
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|13
|Ахмат
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|22
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|Крылья Советов
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