Семак высказался о конкуренции в РПЛ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом" в четвертом туре российской премьер-лиги.
– После Суперкубка прошло меньше месяца, но "Локомотив" успел заметно измениться. Как вы оцените нынешний кадровый состав и форму соперника?
– "Локомотив" очень хорошо идет в чемпионате, это один из наших главных конкурентов. В последние годы мы играем с ними очень часто, и практически все матчи проходят в очень интересной и непростой борьбе. Нам предстоит выездная игра, поэтому готовимся к сложному выездному матчу. Нам нужно думать, как оптимизировать наш состав и смотреть на состояние наших игроков.
– В последнее время "Зениту" не так просто играть с москвичами на выезде, но в этом сезоне у вас уже есть победа со счетом 3:0. Насколько изменились и "Зенит", и "Локомотив" за это время?
– Есть изменения и у "Зенита", и у "Локомотива", хотя по составу они небольшие. По схеме игры у "Локомотива" появилось больше вариативности с уходом Крыховяка.
Что касается нашей команды, то у нас тоже есть небольшие изменения – на момент предыдущей встречи у нас были игроки, которые вообще не играли и только-только набирали форму. Сейчас же у нас появилась возможность варьировать схему: на нескольких позициях у нас есть реальная конкуренция за место в стартовом составе.
Нам предстоит очень сложный матч. И не только против "Локомотива" – легко не будет ни с кем. Все команды готовятся к встрече с "Зенитом" с особым настроем, но мы должны заниматься своим делом и прилагать максимум усилий для достижения результата, – сказал Семак.
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