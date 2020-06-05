Семак высказался о конкурентоспособности "Локомотива" после ухода Сёмина

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о перспективах "Локомотива" после смены главного тренера.

Напомним, что московский клуб в мае расстался с легендарным Юрием Сёминым и назначил вместо него Марко Николича.

"Железнодорожники" по итогам 22 туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.

"Локомотив" останется конкурентом "Зенита" - это однозначно. Что касается Сёмина, то он легенда "Локомотива", легенда тренерского цеха российского футбола - он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой", - сказал Семак.

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