Семак высказался о конкурентоспособности "Локомотива" после ухода Сёмина
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о перспективах "Локомотива" после смены главного тренера.
Напомним, что московский клуб в мае расстался с легендарным Юрием Сёминым и назначил вместо него Марко Николича.
"Железнодорожники" по итогам 22 туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.
"Локомотив" останется конкурентом "Зенита" - это однозначно. Что касается Сёмина, то он легенда "Локомотива", легенда тренерского цеха российского футбола - он это заслужил работой и преданностью клубу. С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой", - сказал Семак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20