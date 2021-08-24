Семак высказался о назначении Карпина в сборную России

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Семак высказался о назначении Карпина в сборную России

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о смене главного тренера сборной России текущим летом.

Напомним, что в июле национальную команду вместо Станислава Черчесова возглавил Валерий Карпин.

"Ко мне из РФС никто по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера - есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин - прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить", - сказал Семак.

Дебют Карпина у руля сборной запланирован на 1 сентября, когда россияне дома сыграют с Хорватией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Не пропустите: Названо условие, при котором контракт Карпина с РФС будет автоматически продлён. | http://soccernews.ru
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