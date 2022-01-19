Семак высказался о непопадании Дзюбы в основной состав "Зенита"

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Семак высказался о непопадании Дзюбы в основной состав "Зенита"

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о положении в команде нападающего Артема Дзюбы, который в последних матчах перестал попадать в основной состав.

"Все можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально. Артем еще и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведен – это хорошо для нас. Он приносит пользу команде", - приводит слова Семака "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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