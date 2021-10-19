Семак высказался о неудачной игре Ловрена за "Зенит" в этом сезоне
Фото: инстаграм Деяна Ловрена/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре хорватского защитника петербургского клуба Деяна Ловрена в нынешнем сезоне.
"Что касается Ловрена, его игры и вообще ситуации, никаких проблем нет. Что касается индивидуальных каких-то качеств или уровня того или иного футболиста, то на протяжении сезона кто-то играет лучше, кто-то – хуже. Это абсолютно нормально. Очень сложно увидеть игрока, который ровно проходит весь сезон без каких-либо спадов, или выбрать футболиста, у которого нет каких-либо вопросов по игре", - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
В нынешнем сезоне 32-летний Ловрен провел за "Зенит" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действует до лета 2023 года.
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