Семак высказался о неудачной серии "Зенита"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о неудачной серии команды перед матчем 12-го тура РПЛ против московского "Спартака".

"Любая серия рано или поздно заканчивается, нам нужно работать и готовиться, добиваться результата.

Участие Малкома и Клаудиньо станет известно точно вечером", – сказал российский специалист.

Напомним, что действующие чемпионы России потерпели поражение в последних трех матчах. "Зенит" проиграл "Сочи" (1:2), тульскому "Арсеналу" (1:2) и "Ювентусу" (0:1).

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 24 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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