Семак высказался о ничьей с "Ахматом"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после матча 15-го тура РПЛ против "Ахмата", который завершился ничьей 2:2.

"Сине-бело-голубые" дважды выходили вперёд благодаря голам Далера Кузяева и Деяна Ловрена, но грозненцы в обоих случаях отыгрались - дубль в активе Бернарда Бериши.

"Что касается первого тайма - неплохо. В одном моменте сыграли неправильно абсолютно: два наших крайних защитника оказались на одном фланге - и с этого фланга нам и пришёл первый мяч. Что касается второго тайма, то забили, и были ещё моменты забить, но, к сожалению, пенальти абсолютно изменил ход матча. Вместо того, чтобы в концовке постараться выиграть, заработали удаление, и, естественно, в меньшинстве атаковать было сложнее.

Очень тяжёлая игра, жалко, что не выиграли. Результатом, конечно, недовольны. Хотелось победить, прекрасные моменты были во втором тайме и у Ерохина, который не попал в створ, и у Дзюбы, который один на один вышел. Реализация... Надо забивать. Понятно, что пропустить два - это много, но могли забить больше и победить", - сказал Семак.

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