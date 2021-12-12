Семак высказался о ничьей "Зенита" с "Динамо" в матче РПЛ
Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о ничейном результате матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:1).
"Непростая игра для нас сложилась, учитывая потери и погодные условия. Первый тайм был хороший в нашем исполнении, во втором тайме вынужденные замены повлияли на ход матча. За игру ребятам спасибо, немного жалко, что не смогли победить. Ребята уйдут на заслуженный отдых и будем готовиться к еврокубкам и оставшимся матчам", - приводит слова Семака "Чемпионат".
"Зенит", набрав 38 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 36 очками в активе занимает вторую позицию.
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