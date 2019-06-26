Семак высказался о новом лимите на легионеров

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Семак высказался о новом лимите на легионеров
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

"Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу", – приводят слова Семака российские СМИ.

В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и получил право сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов-2019/20. В Кубке России петербургский клуб проиграл на стадии 1/4 финала.

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