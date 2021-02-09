Семак высказался о новой травме Малкома

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о травме бразильского нападающего Малкома, который получил повреждение в товарищеском матче против сборной Иордании (1:0).

"Посмотрим. Завтра будет обследование. Посмотрим, насколько травма серьезная. Жаль, опять такой момент практически из ничего. Бежал, там перед ним защитник – в пятку ему пробил – колено на разгибании сработало. Теперь посмотрим, насколько серьезно", – приводят слова Семака российские СМИ.

В нынешнем сезоне 23-летний Малком провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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