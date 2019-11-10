Семак высказался о победе "Зенита" над "Арсеналом" в матче РПЛ

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Семак высказался о победе "Зенита" над "Арсеналом" в матче РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (1:0).

"Трудная игра, погодные условия накладывали тяжелый отпечаток, был тяжелый ветер. Соперник действовал очень хорошо, нам сложно было использовать позиционные атаки. Пытались создать со стандартов, но, к сожалению, вратарь "Арсенала" в этих случаях сыграл блестяще, вытащил неберущийся мяч.

После гола игра раскрылась, могли забить больше. В обороне сыграли хорошо, если не брать момента Кангвы, но нас выручил голкипер. Хорошая и боевая игра, заслуженно победили. В первом тайме "Арсенал" глубоко оборонялся, перекрывал зоны. Нам не хватило скоростных и командных взаимодействий. Ветер мешает не командам, а траектории мяча. Гораздо сложнее всё рассчитать", - приводят слова Семака российские СМИ.

Благодаря победе "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков. "Арсенал" остался на седьмой позиции.

В 17-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "Рубином". Матч состоится в Казани 23 ноября.

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