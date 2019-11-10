Семак высказался о победе "Зенита" над "Арсеналом" в матче РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (1:0).
"Трудная игра, погодные условия накладывали тяжелый отпечаток, был тяжелый ветер. Соперник действовал очень хорошо, нам сложно было использовать позиционные атаки. Пытались создать со стандартов, но, к сожалению, вратарь "Арсенала" в этих случаях сыграл блестяще, вытащил неберущийся мяч.
После гола игра раскрылась, могли забить больше. В обороне сыграли хорошо, если не брать момента Кангвы, но нас выручил голкипер. Хорошая и боевая игра, заслуженно победили. В первом тайме "Арсенал" глубоко оборонялся, перекрывал зоны. Нам не хватило скоростных и командных взаимодействий. Ветер мешает не командам, а траектории мяча. Гораздо сложнее всё рассчитать", - приводят слова Семака российские СМИ.
Благодаря победе "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков. "Арсенал" остался на седьмой позиции.
В 17-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "Рубином". Матч состоится в Казани 23 ноября.
Не пропустите: Экс-президент "Локомотива" высказался о нарушении "Зенитом" регламента в 2009 году. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ
-
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?
-
Экс-президент "Локомотива" высказался о нарушении "Зенитом" регламента в 2009 году
-
"Барселона" на 5 недель потеряла основного защитника
-
"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США
Лента новостей
-
Гончаренко "наехал" на судей в перерыве матча с "Сочи"
-
ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ
-
"Атлетик" одержал волевую победу над "Леванте", забив победный гол на 88-й минуте
-
1
"Война против россиян". В МИД России назвали причину, почему "Спартак" не поедет на турнир в США
-
Гладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" и продолжила лидировать в Бундеслиге
-
Моуринью: "Ливерпуль" станет чемпионом, если победит "Манчестер Сити"
-
1
Семак высказался о победе "Зенита" над "Арсеналом" в матче РПЛ
-
"Милан" определился с ценой на Кессье
-
Кубо установил рекорд среди японских игроков в Европе
-
"Кальяри" разгромил "Фиорентину" и вышел на третье место в Серии А
-
1
"Аякс" разгромил "Утрехт" благодаря дублю ван де Бека
-
Хавбек "Реала" помог "Мальорке" обыграть "Вильярреал"
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ
-
1
Месси и Гризманн отреагировали на слухи о своем конфликте
-
Травмированный Неймар в день матча ПСЖ побывал на вечеринке в Барселоне
-
1
"Барселона" выразила доверие Вальверде
-
Певец Баста купил автобус для клуба второго дивизиона
-
Джака вновь не стал извиняться за то, что послал фанатов "Арсенала"
-
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?
-
Тренер "Оренбурга" раскритиковал судейство в матче с "Уфой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Ростов
|16
|30
|3
|ЦСКА Москва
|16
|30
|4
|Локомотив Москва
|15
|30
|5
|Краснодар
|15
|29
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13