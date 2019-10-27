Семак высказался о победе "Зенита" над "Крыльями Советов"

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Семак высказался о победе "Зенита" над "Крыльями Советов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о победе своей команды в матче 14-го тура РПЛ с "Крыльями "Советов" (2:0). Об этом сообщает Sport24.

"Хорошо играли. Первый тайм был образцово-показательным. Было много моментов. Жаль, что забили всего один. После перерыва пошла игра на встречных курсах. Могли забивать больше. У наших ворот было два момента, но голевыми их назвать нельзя. Поздравляю ребят с победой.

Специалист также рассказал, почему форварда Артема Дзюбы не было в старте.

"У нас есть большое количество футболистов. Все хотят играть. Мы стараемся всем дать игровое время. А Дзюбе изначально решили дать 30 минут, чтобы у него было время забить и приблизиться к Соболеву и Шомуродову", - сказал тренер.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 балла.

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