Семак высказался о победе "Зенита" в матче с "Ахматом"
Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (3:1).
"Пропустили мяч во втором тайме. Когда разница в счете небольшая, есть шансы и совсем другое настроение у соперника. Второй тайм сложился тяжело, пока не забили третий гол. Моменты были в обоих таймах, но их надо реализовывать, чтобы счет был более комфортный. Нам кого-то не хватало, кто-то устал, кто-то не готов. Но мы выиграли абсолютно заслуженно. Вопросов много, сейчас будем думать, как будем играть в Лондоне через два дня", – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
Победу "Зениту" принесли голы Вендела, Александра Ерохина и Малкома. В составе грозненцев отличился Мохамед Конате.
"Зенит", набрав 17 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с девятью очками остался на 8-й позиции.
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