Семак высказался о подготовке футболистов для сборной

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о проблемах комплектации сборной России.

– Почему не можем набрать 20 игроков для сборной, почему такая игра?

– Это вопрос философский, который уходит в дебри отбора, детского футбола, любительского и студенческого футбола.

Оттуда должны черпать те таланты, которые будут представлять сборную на чемпионатах Европы и мира, – сказал Семак для "Радио "Зенит".

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