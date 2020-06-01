Семак высказался о подписании нового контракта с "Зенитом"

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Семак высказался о подписании нового контракта с "Зенитом"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями в связи с продлением контракта с клубом.

"Для меня это продолжение работы - сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Неопределённости не было. Всё просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем [Медведевым] обо всём договорились. Сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но ещё раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно", - сказал 44-летний тренер.

Напомним, что Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года.

В прошлом сезоне "Зенит" под его руководством стал чемпионом, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" прокомментировал продление контракта с Семаком. | http://soccernews.ru
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