Семак высказался о подписании нового контракта с "Зенитом"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями в связи с продлением контракта с клубом.
"Для меня это продолжение работы - сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства. Неопределённости не было. Всё просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем [Медведевым] обо всём договорились. Сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но ещё раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно", - сказал 44-летний тренер.
Напомним, что Семак возглавляет "сине-бело-голубых" с мая 2018 года.
В прошлом сезоне "Зенит" под его руководством стал чемпионом, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
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