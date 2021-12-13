Семак высказался о попадании на "Бетис" в 1/16 Лиги Европы

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о "Бетисе", с которым чемпионам России предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

– До жеребьевки я говорил, что есть четыре клуба, которые выделяются на общем фоне, – это "Наполи", "Лацио", "Реал Сосьедад" и "Бетис". Вчера "Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 4:0, значит, из этой четверки есть более сильные три клуба.

Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только "Реалу", насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что "Наполи" и "Лацио", я считаю, еще более сильные команды.

– Может быть, уже кого-то выделите в составе "Бетиса"?

– Конечно, пока я не изучал их. Изучим еще подробнее. В их составе достаточно известных игроков. Тот же Бельерин, Вильям Карвалью, Гидо Родригес – достаточно футболистов на виду. Из наиболее известных – Каналес, Фекир. У них достаточно классных игроков.

– Первый матч "Зенит" проведет дома. Это плюс?

– Это означает, что мы знаем, когда должны быть дома, чтобы подготовиться к игре. Еще до жеребьевки было известно, что мы проведем дома первый матч. Исходя из этого будем планировать подготовку.

Что касается дат, вряд ли есть разница, к кому именно нужно готовиться. Будем работать как обычно. Всегда предпочтительнее первый матч проводить на выезде. Поэтому определенное преимущество есть у команд, которые будут бороться за выход в 1/8 финала после того, как вышли со второго места из группы Лиги Европы. Но это на бумаге.

Главное, чтобы у нас все были здоровы, чтобы мы показали наш боевой футбол.

– Впервые "Зенит" сыграет в плей-офф без правила гостевого гола. Что думаете по этому поводу?

– Это немного нивелирует разницу между матчами. Когда раньше ехали на выезд – всегда надо забивать. Если забивают тебе, это всегда влияет на домашний матч. Если забил ты – понимаешь, как нужно играть. Сейчас такого нет – поэтому я считаю, что теперь стало и проще, и справедливее, – сказал российский специалист.

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