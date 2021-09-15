Семак высказался о поражении "Зенита" в матче с "Челси"

Фото: инстаграм Сергея Семака/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с лондонским "Челси" (0:1).

"Сложная игра. Если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у "Челси". И по идее мы пропустили в том моменте, в котором мы не должны были пропустить. Свои моменты у Сердара и Артема не реализовали. Жаль, победа «Челси» заслуженная. Немножко удачи нам — могли увезти ничью. Результат можно назвать закономерным. "Челси" больше владел преимуществом. Были моменты неплохие, удары, хорошие моменты — может быть, не такой убойный, как у нас. Но кто забивает, тот и выигрывает", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Напомним, что единственный мяч в матче в середине второго тайма забил Ромелу Лукаку.

Во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" на своем поле сыграет со шведским "Мальме". Матч состоится 29 сентября.

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