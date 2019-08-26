Семак высказался о предстоящем матче чемпионата России со "Спартаком"

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Семак высказался о предстоящем матче чемпионата России со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"С командами, которые проповедуют открытый футбол, нам наоборот легче, играть интереснее, возможностей больше. 

В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит. Для нас выиграть в принципиальной встрече со "Спартаком", конечно, очень важно. Но и в следующей — точно так же", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

После семи туров "Спартак" и "Зенит" входят в пятерку лидеров Российской Премьер-Лиги, набрав по 14 очков. 

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

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