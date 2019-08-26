Семак высказался о предстоящем матче чемпионата России со "Спартаком"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком".
"С командами, которые проповедуют открытый футбол, нам наоборот легче, играть интереснее, возможностей больше.
В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит. Для нас выиграть в принципиальной встрече со "Спартаком", конечно, очень важно. Но и в следующей — точно так же", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
После семи туров "Спартак" и "Зенит" входят в пятерку лидеров Российской Премьер-Лиги, набрав по 14 очков.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 19:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Уфа
|7
|10
|9
|Рубин
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|7
|2